Un pastificio per i giovani detenuti di Casal del Marmo

(Di sabato 11 novembre 2023) Taglio del nastro con il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca è il segretario della Cei, monsignor Giuseppe Baturi, per il laboratorio artigianale in via Giuseppe Barellai 140, all’interno del complesso del carcere minorile didel, ma con entrata autonoma. Un’idea nata dopo la prima visita di Papa Francesco alla struttura detentiva, nel 2013, quando scelse di lavare i piedi, nel Giovedì Santo, ai minori reclusi. “Non lasciatevi rubare la speranza”, aveva detto loro. Parole che non sono cadute nel vuoto e che hanno portato alla costruzione delnei locali di un edificio da anni in disuso. A realizzarlo la Gustolibero Società Cooperativa Sociale Onlus, con il sostegno della Conferenza episcopale italiana e di Caritas Italiana e in sinergia con la Direzione dell’Istituto Penale Minorile ...