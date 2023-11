Un mese di De Laurentiis a Castel Volturno non ha risolto i problemi del Napoli Gazzetta

(Di sabato 11 novembre 2023) Undi Denon hadel. Lo scrive ladello Sport con Salvatore Malfitano. Le sue sorti sono in buona parte legate alla sfida di domani con l’Empoli, inutile girarci intorno. Una sconfitta, ma anche un pareggio, a ridosso della sosta per le nazionali, potrebbe facilmente indurre Aurelio Dea riaprire le valutazioni nei suoi confronti. A undall’insediamento del presidente a, dov’era presente anche ieri, la squadra ha ripreso un po’ di quota, senza risolvere tuttavia queiquasi endemici che si vedono da inizio stagione. I risultati sono stati appena sufficienti ...

...di Deè avvenuta nell'anno successivo allo scudetto . Ovvero in questa stagione. Con Garcia in panchina sono arrivate appena due vittorie a Fuorigrotta . L'ultima manca da oltre un. ...

Un mese di De Laurentiis a Castel Volturno non ha risolto i problemi ... IlNapolista

Napoli, De Laurentiis non allenta il pressing su Garcia La Gazzetta dello Sport

De Laurentiis, non è un mistero, ha contattato Antonio Conte un mese fa, cercando la sua disponibilità nell’abbracciare il progetto Napoli. Il tecnico leccese ha risposto che non intende prendere ...De Laurentiis al lavoro per l'allenatore che sostituirà Garcia nel 2024: spunta l'ipotesi ten Hag, tecnico del Manchester United.