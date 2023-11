Un leone scappa dal circo a Ladispoli e si scatena il panico

(Di sabato 11 novembre 2023) AGI -, vicino a Roma, dove unto da unin viale Mediterraneo. Sul posto i carabinieri die i colleghi di Civitavecchia che stanno cercando l'animale. A chiamare il 112 sono stati gli stessi proprietari del. Su Facebook è intervenuto anche il sindaco di, Alessandro Grando: "Unto dalattendato in viale Mediterraneo. L'animale è stato subito rintracciato all'interno del corso d'acqua adiacente. Il personale delsta mettendo in atto le operazioni di cattura, con il supporto delle forze dell'ordine che sono prontamente intervenute sul posto. Si prega di prestare la massima attenzione e di evitare ...

Il felino, via all'operazione per la cattura Unè scappato da un circo a Ladispoli, in provincia di Roma. L'allarme è scattato intorno alle 15.40 di oggi, 11 novembre 2023. Sul posto poliziotti, ...

Leone scappa dal circo. Pomeriggio di paura a Ladispoli RomaToday

Leone scappa dal circo in città, il sindaco di Ladispoli: “Non uscite di casa” Repubblica Roma

AGI - Panico a Ladispoli, vicino a Roma, dove un leone è scappato da un circo in viale Mediterraneo. Sul posto i carabinieri di Ladispoli e i colleghi di Civitavecchia che stanno cercando l'animale. A ...ROMA – “Un leone è scappato dal circo attendato in Viale Mediterraneo. L’animale è stato subito rintracciato all’interno del corso d’acqua adiacente. Il personale del circo sta mettendo in atto le ope ...