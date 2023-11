Un brutto male porta via l’on Del Monaco Santillo | M5S perde figura grande riferimento De Filippo | ai funerali sarà lutto cittadino

Leggi su casertanotizie

(Di sabato 11 novembre 2023) Maddaloni. Da tempo aveva unAntonio Del, di Maddaloni, deputato alla Camera per il Movimento 5Stelle, ex generale dell’Esercito Italiano, deceduto oggi in tarda mattinata. Tanti i messaggi di cordoglio tra cui il sindaco di Maddaloni, Andrea Derimasto “profondamente addolorato per la scomparsa del. Antonio del, unesemplare, un amico, un uomo che con il suo impegno attivo dentro e fuori le istituzioni si è sempre prodigato per il bene della mostra terra e per la legalità. Ricorderò di Antonio la passione, i consigli saggi, il sorriso buono. Nel giorno in cui gli porgeremo l’ultimo saluto a Maddaloni“. “Addio Antonio del. Anni ...