Umbria | non viene ammesso all’esame di maturità e si rivolge al TAR che lo ammette ma viene bocciato con 57

Leggi su dayitalianews

(Di sabato 11 novembre 2023) Pubblicato il 11 Novembre, 2023 Il Tar dell’ha chiuso definitivamente la questione sulla bocciatura di uno studente noninizialmente alladal consiglio di classe. Nonostante la decisione iniziale del Tribunale amministrativo che aveva richiesto alla scuola di riconoscere i crediti del quinto anno e dire l’alunnocon riserva, la bocciatura è stata ora confermata. LEGGI ANCHE: SICILIA: AL CONCORSO PER FORESTALI ARRIVA PRIMO IL FIGLIO DELL’EX CAPO CHE HA NOMINATO LA COMMISSIONE I fatti I genitori dello studente avevano sostenuto che, durante l’anno scolastico non c’erano state comunicazioni chiare sulla ‘situazione critica’ che avrebbe potuto giustificare la non ammissione. E ancora, secondo loro, la valutazione del ...