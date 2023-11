Ultime Notizie Roma del 11-11-2023 ore 18 | 10

(Di sabato 11 novembre 2023)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione studio Giuliano Ferrigno completamente apertura le forze di difesa israeliane hanno reso Noto di aver ucciso un comandante di hamas che teneva circa 1000 residenti diga da contagio in ospedale in una nota le forze israeliane hanno comunicato che sulla base di informazioni di intelligence e raccolta delle scimmiette da direttorato dell’intelligenza militari le truppe hanno condotto un raid per colpire uno dei comandanti di hamas che secondo le accuse aveva impedito a circa un migliaio di persone di evacuare l’ospedale a nord di secondo Tel Aviv è stato ucciso nel Raid contro una scuola dove ti nascondi era insieme ad altri operativi di sotto il suo comando completo in Ucraina almeno due forti esplosioni sono state avvertite questa mattina Chi è lo riportano i quotidiani spiegando le sirene di allarme sono suonate dopo ...

Per restare aggiornato sullesegui gratis il canale whatsapp del Tgla7 Puoi anche iscriverti al canale whatsapp della rete la7 Continua a leggere su Tg. La7.it - Sugli striscioni, i ...

Manifestazione Pd oggi a Roma in diretta: «Uniti battiamo la destra». Conte: «Io per il campo giusto, sì al dialogo coi dem» Corriere Roma

Guerra ultime notizie. Nasrallah: «Israele si vendica senza limiti morali. Nella striscia crimini di ... Il Sole 24 ORE

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...Sanremo 2024, i nuovi progetti di Blanco e Mahmood, ma anche Mr.Rain e i The Kolors: tutto quello che non puoi perderti nel nostro TG musicale in onda in radio, tv e web ...