Ultime Notizie Roma del 11-11-2023 ore 11 | 10

(Di sabato 11 novembre 2023)dailynews radiogiornale ritrovati raccolto dalla redazione e da parte di Francesco Vitale studio l’Arabia Saudita ospita oggi un vertice straordinario tra le gare a Bergamo izzazione della Cooperazione islamica risposta alle circostanze eccezionali che si stanno verificando da Gaza intanto si combatte nella striscia l’esterno dell’ospedale Shiva Dov’è Israele ritiene sia il comando centrale della Fazione islamica con il leader di hamas Yaya in un bombardamento sono a scuola ha provocato almeno 50 morti Israele smentisce che di un accordo per il rilascio di donne minori palestinesi detenuti in cambio di 100 prigionieri i bambini ottaggi il premier Netanyahu in pizzo l’esercito continuerà a mantenere il controllo su Gaza anche dopo la guerra non ci affideremo a porte internazionali la politica sono stati diversi i temi toccati dalla premier Giorgia Meloni durante la ...