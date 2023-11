Ultime Notizie Roma del 11-11-2023 ore 08 | 10

Leggi su romadailynews

(Di sabato 11 novembre 2023)dailynews radiogiornale una buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio Giorgia Meloni torna a parlare delle riforme particolare quella costituzionale questa riforma non serve a qualcuno ma tutti lo sanno anche quelli che per calcolo politico lo stanno posteggiando sempre propri di argomenti seri che certo non possono dire la verità che ti sono già abituati a governare perdendo le lezioni che vogliono continuare a fare così anche in futuro spiega il premier nella sua rubrica Social voi Aggiungi rivolte veramente di italiani cosa volete fare volete contattare decidere o stare a guardare mentre i partiti decidono per voi Questa è la domanda che faremo se sarà necessario e quando sarà necessario La Corte inglese rigettato la Melody genitori di in di Gregory la bimba di 8 mesi affetta da una grave patologia genetica per impedire il distacco ...