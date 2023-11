Ulteriore miseria per Wayne Rooney mentre il Sunderland batte il Birmingham

Leggi su justcalcio

(Di sabato 11 novembre 2023) Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: L’attesa diper la prima vittoria come allenatore delcontinua dopo che i Blues sono stati sconfitti per 3-1 contro ilallo Stadium of Light. La squadra in difficoltà diè riuscita a rientrare in partita dopo aver concesso un primo gol all’ex giovane delJobe Bellingham, con Koji Miyoshi che ha pareggiato i punteggi verso la fine del primo tempo. Tuttavia, ilè stata la squadra migliore per la maggior parte della gara e, dopo che l’autogol di Dion Sanderson ha ripristinato il vantaggio dei padroni di casa, Adil Aouchiche ha reso la partita sicura con un finale da distanza ravvicinata a 14 minuti dalla fine. Ilha ...