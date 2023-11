Ufficiale | Pino Insegno non condurrà “L’eredità” E nemmeno Insinna | ecco il nome

Leggi su thesocialpost

(Di sabato 11 novembre 2023)Rai,non. Manca poco all’ufficialità per la conduzione di Marco Liorni. Escluso dunque un ritorno di Flavioche si era ventilato per qualche giorno. Lo ha scritto TvBlog. Nonostante il flop di Mercante in fiera, al conduttore romano dovrebbe andare la conduzione estiva di Reazione a catena, che sarebbe liberata proprio da Liorni. Da verificare se il management disarà d’accordo, viste le dichiarazioni di fuoco degli scorsi anni. “Il contratto diè blindato e riguarda la conduzione de Il Mercante in fiera eo un programma similare. Se gli propongono la conduzione di Affari tuoi va benissimo, ma se lo lasciano in panchina, ancorché pagato, allora ...