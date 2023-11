UE | obbligo di indicare l' origine su 4 5 della spesa a partire dal 2025

(Di sabato 11 novembre 2023) ... con la pubblicazione sulla gazzetta ufficiale dell'UE del regolamento delegato 2023/2429 . 'Siamo convinti che una visione chiara e trasparente del prodotto permetterà al made in Italy di crescere ...

Nei ristoranti ancora non c'è l'dila provenienza della carne e del pesce presenti sui menu: ciò implica che per raggiungere una trasparenza totale i passi da fare sono ancora molti. ...

Ortofrutta, arriva l'obbligo di indicare l'origine sull'etichetta Myfruit.it

Trasparenza, un Regolamento UE obbliga a indicare la provenienza per i cibi in busta Rinnovabili

FOGGIA – Il Tar del Lazio ha annullato il cosiddetto “decreto carburanti”, con il quale il ministero delle Imprese e del Made in Italy il 31 marzo scorso aveva stabilito le modalità dell’obbligo di co ...Il decreto del ministero risale al 31 marzo scorso. Ritenuto inizialmente penalizzante dagli esercenti, in sede di conversione venne rimodulato con l’obbligo di indicare il prezzo medio regionale dei ...