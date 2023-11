Udinese | i convocati per l’Atalanta | due recuperi

(Di sabato 11 novembre 2023) Gabriele Cioffi, allenatore dell’, ha diramato la lista dei giocatoriin vista del match di Serie A controGabriele Cioffi, allenatore dell’, ha diramato la lista dei giocatoriin vista del match di Serie A contro. Tornano in gruppo sia Semedo che Kristensen. Portieri: 1 Silvestri; 40 Okoye; 93 Padelli Difensori: 3 Masina; 5 Guessand; 12 Kamara; 13 Ferreira; 16 Tikvic; 18 Perez; 29 Bijol; 31 Kristensen; 33 Zemura Centrocampisti: 2 Festy; 4 Lovric; 6 Zarraga; 8 Quina, 11 Walace; 21 Camara; 24 Samardzic; 32 Payero; 37 Pereyra Attaccanti: 7 Success; 15 Akè; 17 Lucca; 20 Semedo; 26 Thauvin; 80 Pafundi

"Ho visto una settimana motivata, di attenzione, in preparazione di un'altra sfida importante". Così il tecnico dell'Udinese, ...