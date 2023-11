Udinese-Atalanta | Serie A | streaming | probabili formazioni | pronostici

Leggi su ilveggente

(Di sabato 11 novembre 2023)è una partita valida per la dodicesima giornata diA e si gioca domenica alle 15:00:, tv,. Il miglior modo per dimenticare la sconfitta con l’Inter era chiudere ogni discorso in Europa League ed in settimana l’ha staccato con due giornate d’anticipo un biglietto per la fase ad eliminazione diretta. Ora non rimane da capire se i bergamaschi dovranno disputare gli spareggi con le retrocesse dalla Champions League oppure se, nel caso in cui passassero come primi nel girone, si qualificheranno direttamente agli ottavi di finale. Scamacca – IlVeggente.it (Lapresse)Contro gli austriaci dello Sturm Graz, che all’andata erano riusciti a frenare la Dea, è stato ...