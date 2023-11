Udinese-Atalanta | i convocati di Gasperini | De Ketelaere | Ruggeri e Scalvini non ce la fanno

Leggi su bergamonews

(Di sabato 11 novembre 2023) Non ci sonoe Denell’elenco deidell’, che domenica (12 novembre) alle 15 sfiderà l’alla Dacia Arena con l’obiettivo di concludere nel migliore dei modi questo secondo ciclo di partite stagionali. L’esterno di Zogno era l’unico con speranze di recuperor, ma non ha smaltito il problema alla caviglia che gli ha impedito di giocare con lo Sturm. Nulla da fare neanche per De, che, come il classe 2002, si rivedranno dopo la sosta: non andranno in nazionale, resteranno a Zingonia a lavorare. Assente anche Toloi, squalificato dopo il cartellino rosso rimediato contro l’Inter. Possibile chesi affidi alla difesa a quattro. Sono solo 20 i ...