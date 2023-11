Udinese-Atalanta domenica 12 novembre 2023 ore 15 | 00 | formazioni | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di sabato 11 novembre 2023) Il rigore di Pereyra che ha permesso all’di espugnare San Siro è di quelli che possono cambiare la stagione, non molte squadre che lottano per la salvezza si prenderanno tre punti sul campo del Milan e la prima vittoria in campionato dei friulani è stata la più inaspettata e ha catapultato la squadra di InfoBetting: Scommesse Sportive e