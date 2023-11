Ucraina | sirene d’allarme dopo forti esplosioni a Kiev

(Di sabato 11 novembre 2023) L'aeronautica militareha parlato di minaccia missilistica Almeno duesono state avvertite questa mattina a, in. Lo riporta il Kyiv Independent, spiegando che ledi allarme sono suonatele. L’aeronautica militareha parlato di minaccia missilistica. Intanto, giovedì scorso, un tenente colonnello dei servizi d’intelligence russi dell’Fsb, Sergey Shatyi, è stato assassinato da ignoti che hanno aperto il fuoco contro la sua automobile nell’oblast russo di Bryansk, al confine con l’. La notizia della morte di Shatyi, vice capo del dipartimento logistica, viene riportata da Baza e altri canali Telegram russi, riferisce Ukrainska pravda. L’attacco ...

Almeno due forti esplosioni sono state avvertite questa mattina a Kiev, in Ucraina. Lo riporta il Kyiv Independent, spiegando che le sirene di allarme sono suonate dopo le esplosioni. L'aeronautica ...