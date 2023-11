Ucraina | “colonnello Kiev ha coordinato attacco a Nord Stream”

Leggi su sbircialanotizia

(Di sabato 11 novembre 2023) Lo rende noto il Washington Post, citando fonti al corrente con la pianificazione L’azione di sabotaggio contro il gasdottolo scorso anno è statodaldelle forze per le operazioni speciali ucraino Roman Chervinsky. Lo rende noto il Washington Post, citando fonti al corrente con la pianificazione. Roman Chervinsky, 48 anni, decorato, che aveva lavorato in precedenza sia con l’intelligence militare che con quella civile dello Sbu, avrebbe quindi, ma non pianificato, l’operazione di sabotaggio, gestendo la logistica e il sostegno per il gruppo di sei persone che hanno noleggiato una barca a vela con identità false e hanno usato equipaggiamenti da sommozzatori per sistemare esplosivi sul gasdotto. Tre diverse esplosioni il 26 settembre del 2022 hanno ...