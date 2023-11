Ucciso un comandante di Hamas Il retroscena | cosa faceva in una scuola

Leggi su iltempo

(Di sabato 11 novembre 2023) Dall'inizio della guerra l'esercito israeliano ha preso il controllo di 11 avamposti di. È quanto affermato dall'Idf in una dichiarazione e riportato poi sul sito del quotidiano Haaretz. Nella notte le forze della Brigata Nahal, afferma ancora l'esercito israeliano, hanno individuato e distrutto i tunnel diin prossimità di una. E proprio il fatto che il gruppo terroristico probabilmente usi strutture pubbliche come scuole od ospedali è stato in questi giorni tema di dibattito. Ciò che più sconvolge dell'organizzazione politica e paramilitare che il 7 ottobre ha attaccato Israele è la notizia secondo cui i civili sarebbero sue pedine. Ora spunta un nuovo dettaglio: in un raid, l'esercito di Tel Aviv avrebbe eliminato unche si era rifugiato in un edificio destinato proprio all'istruzione. ...