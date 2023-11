(Di sabato 11 novembre 2023) In una settimana segnata dalla violenta escalation tra Israele e, l’operazione al-Aqsa Storm ha scatenato una serie di eventi drammatici, caratterizzati da attacchi aerei massicci, la morte di leader militari e spirituali, e una crescente crisi umanitaria nella Striscia di Gaza. Mentre il conflitto fa aumentare il bilancio delle vittime da entrambe le parti, il panorama complessivo solleva domande sulle tattiche adottate da entrambe le fazioni e sugli obiettivi realizzati fino a questo punto. Israele: Un Diluvio di Bombe e l’Obiettivo dei Vertici diNel corso di questa settimana, Israele ha lanciato un numero senza precedenti di bombe su Gaza, mirando a oltre 3600 obiettivi con circa 6000 bombe. Un confronto con le statistiche delle operazioni NATO in Afghanistan nel 2018 e 2019 evidenzia l’entità straordinaria di questa campagna ...

Per Marco Intravaia, figlio di Domenico, il vicebrigadiere originario di Monreale (Palermo)... In un primo momento era come vivere la vita di un, ma ho dovuto realizzare in fretta". Da ...

Israele: 'Ucciso un altro comandante di Hamas, nascosto in una ... Agenzia ANSA

[AGG.] Call of Duty Modern Warfare 3 ha "ucciso" un altro COD Spaziogames.it

La Corte d'Assise di Napoli ha emesso una sentenza di condanna all'ergastolo per Antonio Martone, accusato dell'omicidio del fratello Domenico.Marco Intravaia, figlio di Domenico, il vicebrigadiere originario di Monreale (Palermo) ucciso nella strage di Nassiriya, a distanza di 20 anni ricorda la tragedia: 'Mi ritrovai adulto di colpo' ...