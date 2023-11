Tv | Mara Venier ha il Covid | salta ' Domenica In'

(Di sabato 11 novembre 2023) Roma, 11 nov. (Adnkronos) -la puntata di domani di 'In'. A quanto apprende l'Adnkronos, la conduttriceè risultata positiva al test del. Secondo quanto si apprende, al posto della trasmissione domani andrà in onda su Rai uno 'Il Meglio Di...', dalle 14.00 alle 17.10.

La conduttrice positiva al test Salta la puntata di 'Domenica In' prevista per domani, 12 novembre. A quanto apprende l'Adnkronos, la conduttriceè risultata positiva al test del Covid. Secondo quanto si apprende, al posto della trasmissione domani andrà in onda su Rai uno 'Il Meglio Di...', dalle 14.00 alle 17.10.

Domenica In domani 12 novembre non va in onda: Mara Venier ha il Covid La Gazzetta dello Sport

Mara Venier ha il Covid, salta la puntata di Domenica In: andrà in onda un best of ilmessaggero.it

La puntata di Domenica In del 12 novembre è saltata. Mara Venier ha il Covid, motivo per cui il programma potrebbe non andrà in onda. Mancava la comunicazione ufficiale da ...Come sta Mara Venier I tanti fan della conduttrice di Domenica In se lo stanno chiedendo avendo saputo che molto probabilmente domani, 12 novembre, non riuscirà a condurre Domenica In. La conduttrice ...