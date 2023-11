Tutti in casa a Ladispoli | un leone è scappato dal circo

(Di sabato 11 novembre 2023) Undalin viale Mediterraneo, a. Sul posto poliziotti, finanzieri e carabinieri della stazione, Civitavecchia e forestali che sono riusciti a individuare l'animale, visibilmente spaventato, intorno alle 16, in un canneto vicino al. Un elicottero sta sorvolando l'area mentre è arrivato anche il personale della polizia provinciale e lo stesso direttore delcon una gabbia. Su Facebook il sindaco del comune in provincia di Roma, Alessandro Grando, ha spiegato che l'animale «è stato subito rintracciato all'interno del corso d'acqua adiacente. Il personale delsta mettendo in atto le operazioni di cattura, con il supporto delle Forze dell'ordine che sono prontamente intervenute sul posto. ...

Ma è comunque tanta la rabbia ingiallorossa , una marcatura che avrebbe consentito alla ... bisogna che lo si faccia non solo nei confronti del Lecce ma nei confronti di. Il giocatore del ...

Torino è pronta per le Nitto ATP Finals: in Piazza Castello ... Camera di commercio di Torino |

Sinner, il primo maestro di sci e tennis: «Mamma mi portò Jannik a tre anni perché in casa rompeva qualsiasi cosa» Corriere della Sera

Sarebbe un comune coltello da cucina dalla lama di 15 centimetri l'arma usata dall'assassino per infliggere a Pierina Paganelli, la 78enne trovata cadavere nel garage di casa a Rimini, ...Una tranquilla passeggiata, finita in tragedia. Ashleigh Vlahos, 35 anni, è morta all'improvviso, mentre tornava a casa con la sua bambina: le cause, come riporta il Daily Mail, ...