Tutte le speranze d’accordo del vertice Biden-Xi. Lo scenario di D’Anna

Leggi su formiche

(Di sabato 11 novembre 2023) “Ci si incontra soltanto quando si vuole la pace”. È il commento degli osservatori più ottimisti sul faccia a faccia previsto mercoledì a San Francisco tra Joee Xi Jinping. In un mondo diventato ancora più instabile e insicuro, un anno dopo l’’ultimo incontro bilaterale tra Stati Uniti e Cina, a margine del G20 di Bali, in Indonesia, ilche si terrà in occasione del summit Apec (Asia-Pacific Economic Cooperation) non sarà soltanto un incontro vis-à-vis tra i leader delle due principali superpotenze, ma il confronto diretto tra due modelli di governance globale spesso in rotta di collisione. Mentre crescono le tensioni attorno alle guerre parallele del Medio Oriente e dell’Ucraina, costretta a difendersi dall’invasione da parte della Russia di Vladimir Putin, sono sempre di più i Paesi non allineati o lasciati ai margini del modello ...