(Di sabato 11 novembre 2023) Caro Luca, no, non sei affatto un mostro, sei semplicemente un essere umano che ha il coraggio di dichiarare quello che pensano tutti. E lo pensoio: l'appiattimento di giornali e televisioni sullaè qualcosa di soffocante e ammorbante

E per spiegare la sua posizione sullain Medio Oriente, il cantautore emiliano riprende il ... Anche se nessuno mi chiamava, quindi non ho fattofatica". Credits foto: ANSA/GOIGEST

Troppa guerra uccide anche l'informazione - ilGiornale.it ilGiornale.it

A Gaza guerra su ospedali e sfollati. Il giallo dei 100 ostaggi Avvenire

Trovo un mio testo scritto nel 2005: la descrizione delle prime ore nelle colonie di Gush Katif, nei giorni precedenti al ritiro di Israele da Gaza il 15 agosto 2005. “Parti da Tel Aviv in direzione s ...Caro Luca, no, non sei affatto un mostro, sei semplicemente un essere umano che ha il coraggio di dichiarare quello che pensano tutti. E lo penso anche io: l'appiattimento di giornali e televisioni su ...