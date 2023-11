Trentola Ducenta | resistenza a Pubblico Ufficiale e false generalità | arrestato 33enne bosniaco

Leggi su casertanotizie

(Di sabato 11 novembre 2023). I carabinieri della locale Stazione, nel corso di servizio straordinario di controllo del territorio, hanno tratto in arresto perundi origini bosniache domiciliato a Casal di Principe. I militari dell’Arma, dopo aver intercettato ila bordo dell’autovettura Fiat Punto di colore bianco che viaggiava unitamente ad una donna con una neonata, hanno deciso di sottoporlo a controllo. Nella circostanza gli occupanti hanno fornitomostrando dei documenti falsi e, alla richiesta di seguirli in caserma, il conducente con la donna e la bambina sono risaliti in auto fuggendo in direzione Giugliano in Campania ...