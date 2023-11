Trento-Piacenza oggi | Superlega volley | orario | programma | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di sabato 11 novembre 2023) Scontro ad alta classifica nell’anticipo disabato 11 novembre, quando aalle 20.30 inizieranno a darsi battaglia l’Itas Trentino e la Gas Sales Bluenergy. Arriva alla BLM Group Arena la squadra capolista delladimaschile 2023-24 ad affrontare coloro che hanno lo Scudetto cucito sul petto e inseguono i lombardi in classifica. E’ sicuramente il match clou della quarta giornata del massimo campionato italiano, un torneo che ogni settimana offre una sfida dall’altissimo tasso tecnico con i migliori giocatori del mondo in campo. La nuova Itas Trentino di Fabio Soli sta piano piano rodando il motore ed alzando i giri ogni volta che si trova a scendere in campo. I ragazzi guidati in cabina di regia da Riccardo Sbertoli hanno dimostrato nelle prime uscite stagionali di ...