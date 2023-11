Travolge con l’auto un cavallo sulla Flaminia | morti sia la donna al volante sia l’animale

(Di sabato 11 novembre 2023) All’alba di oggi, 11 novembre 2023, unaha travolto con la sua auto un: in seguito all’impatto sonosia laalsia. L’incidente è avvenuto all’altezza di Campello sul Clitunno (in provincia di Perugia) intorno alle ore 5. Secondo le prime informazioni dei vigili del fuoco, intervenuti sul posto con una squadra da Spoleto su richiesta del 118, ilha improvvisamente attraversato la strada quattro corsie dove sopraggiungeva la. Inevitabile l’impatto. La signora è morta dopo il trasporto in ospedale.

