(Di sabato 11 novembre 2023) Nel labirinto intricato del sistema giudiziario italiano, il caso dellaha continuato a destare scalpore e controversie. L’ultima mossa dellahatodegli ex ufficiali del Ros Mario, Antonio, Giuseppe Dee dell’ex parlamentare Marcello. Tuttavia, le motivazioni di questa decisione sollevano interrogativi sulle complessità dell’indagine e sulla sfida di applicare la giustizia in contesti intricati. Laha puntato il dito contro la Corte di assise di appello di Palermo, accusandola di aver “invertito i poli del ragionamento indiziario”. La critica principale si concentra sulla mancanza di certezza ...

I rapporti con il club, si sa, vanno su e giù ma èlo stesso ex Napoli a fare chiarezza sul ... Nelle prossime settimane sono attesi sviluppi nellaper il rinnovo. LUKAKU - Spazientito, ...

Trattativa Stato-mafia, la Cassazione conferma l'assoluzione di Mori, Subranni, De Donno e Dell'Utri Agenzia ANSA

Trattativa Stato-mafia, le motivazioni della Cassazione: “Interlocuzione dei Ros con Ciancimino puntava… Il Fatto Quotidiano

Il trasferimento di Florian Wirtz al Liverpool non si farà, almeno non adesso. La smentita della trattativa dal d.s. del Bayer Leverkusen ...«L’esclusione di possibili ipotesi alternative non può supplire alla carenza di certezza dell’indizio». Per Corte di cassazione (sentenza 45506) la Corte di assise di appello di Palermo nella sentenza ...