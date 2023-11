Trasferta Paperdi Caserta con Lissone Interni Brianza | si gioca domani alle 12

Leggi su casertanotizie

(Di sabato 11 novembre 2023). Nuovo impegno inper ladi coach Maurizio Bartocci. I bianconeri scenderanno in campoal PalaFacchetti di Treviglio nel match contro laCasa Basket nel ‘lunch match’ valido per la nona giornata del campionato di Serie B Nazionale. Questo incontro segnerà il debutto in magliana di Dino Butorac, unitosi ai nuovi compagni all’inizio della settimana. «Questa – commenta coach Maurizio Bartocci – è stata la prima settimana di lavoro fatta insieme alla squadra e l’abbiamo dedicata anche all’inserimento del nuovo ragazzo arrivato. Abbiamo lavorato, perciò, molto sulla nostra collaborazione, sia in attacco che in difesa, soprattutto tenendo conto che domenica giocheremo ...