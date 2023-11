Trampolino elastico | Wang e Hu primeggiano nelle semifinali dei Mondiali Assegnati i primi pass per le Olimpiadi

(Di sabato 11 novembre 2023) A Birmingham (Gran Bretagna) proseguono i2023 di. Sono andate in scena ledelle gare individuali, uniche specialità presenti anche alledi Parigi 2024. Sul fronte maschile ha primeggiato il cinese Zisai(60.870), capace di precedere l’austriaco Benny Wizani (60.600) e il giapponese Ryusei Nishioka (60.520). Accedono all’atto conclusivo anche il cinese Langyu Yan (60.240), il britannico Zak Perzamanos (60.100), i portoghesi Pedro Ferreira (59.890) e Gabriel Albuquerque (59.870) e il giapponee Ryosuke Sakai. Iper i Giochi sono statia Cina, Austria, Giappone, Gran Bretagna, Portogallo (uno a testa, non nominale). I restanti tagliandi a cinque cerchi verranno elargiti nel 2024 tra ...

A Birmingham (Gran Bretagna) si sono aperti i Mondiali 2023 di trampolino elastico, disciplina che sarà presente alle Olimpiadi di Parigi 2024 esclusivamente con le gare individuali.