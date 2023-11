Tragedia nel calcio | attaccante muore in campo | segnò all’Inter in estate | VIDEO

Leggi su calcioweb.eu

(Di sabato 11 novembre 2023) Il mondo delè di nuovo sotto shock per una morte in. Raphael Dwamena, calciatore ghanese di 28 anni del club albanese dell’Egnatia, è morto durante la partita a causa di un malore. Il calciatore si è accasciato ed i soccorsi dei sanitari sono stati inutili. Il match è stato interrotto al 25? del primo tempo. L’ha perso conoscenza ed è stato subito portato in ospedale ma i tentativi sono stati inutili. Nel 2021 aveva già avuto un collasso inquando indossava la maglia del Blau-Weiss Linz. Raphael Dwamena è stato un calciatore ghanese, di ruolo. Tra il 2017 ed il 2018 ha totalizzato complessivamente 9 presenze e 2 reti con la nazionale ghanese. Nel corso della carriera ha indossato le maglie di Liefering, Austria Lustenau, Zurigo, Levante, Saragozza, Vejle, ...