Traffico Roma del 11-11-2023 ore 18 | 30

(Di sabato 11 novembre 2023) LuceverdeBuonasera dalla relazione sul grande raccordo anulare lungo la carreggiata esterna migliorano gradualmente alle condizioni di viaggio dopo il precedente incidente Pontina Laurentina dove sono ancora possibili rallentamenti stessa situazione in interna tra lo svincolo della statale Pontina è l’uscita per l’autostrada di Fiumicino rimane ilsul tratto Urbano della A24 e sull’intero percorso della tangenziale est ricordiamo ancora le due manifestazioni in corso nella città diquesto pomeriggio alle 15:30 è partito il corteo da piazza dell’esquilino i partecipanti arriveranno alle 19 circa su Largo Corrado Ricci dopo aver percorso via Cavour chiusura in atto per permettere il passaggio di manifestanti alle 20 circa è previsto il termine dell’altra manifestazione su piazza del Popolo con modifiche alla ...