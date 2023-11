Traffico Roma del 11-11-2023 ore 17 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 11 novembre 2023) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazione pocoin queste tarde ore pomeridiane su entrambe le carreggiate del grande raccordo anulare comunque prudenza per possibili rallentamenti siamo sulla carreggiata interna per la presenza di un incidente tra la Pontina è laFiumicino fessa situazione in esterna tra lo svincolo per la Pontina è l’uscita di via Laurentina nessun disagio di rilievo sul tratto Urbano della A24 e sull’intero percorso della tangenziale est acittà sabato pomeriggio con due stazioni alle 15:30 è partito il corteo da piazza dell’esquilino i partecipanti arriveranno alle 19 circa su Largo Corrado Ricci dopo aver percorso via Cavour chiusura per permettere il passaggio dei manifestanti la seconda che segnali ama in corso fino alle 20 in Piazza del Popolo con modifica alla ...