Traffico Roma del 11-11-2023 ore 17 | 00

(Di sabato 11 novembre 2023)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità acittà sabato pomeriggio con due manifestazioni la prima che segnali ama in corso fino alle 20 in Piazza del Popolo con modifiche alla circolazione su Viale Gabriele D’Annunzio alle 15:30 la partenza di un corteo da piazza dell’esquilino i partecipanti arriveranno alle 19 circa sul Largo Corrado Ricci dopo aver percorso via Cavour e domani domenica 12 Tutto pronto per la gara competitiva corriamo al Tiburtino evento giunto alla sua ventunesima edizione dalle 6 del mattino alle 13 circa In occasione della competizione chiusa alvia Tiburtina tra via Grotta di Gregna e via Mozart deviate anche le linee bus della zona domenica 12 novembre anche la data della Teso derby all’Olimpico alle 18 fischio inizio per Lazio...