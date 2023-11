Traffico Roma del 11-11-2023 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 11 novembre 2023) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazione sul grande raccordo anulare lungo la carreggiata interna o un incidente in quest’ultima ora è rallentato gli spostamenti diramazionesud della Appiaregolare sul restante percorso è l’incidente è comunque in via di risoluzione si viaggia senza disagi sul tratto Urbano della A24 sull’intero percorso della tangenziale est a causa di una precedente incidente siamo ora sulla Flaminia sono ancora possibili rallentamenti in prossimità dello svincolo Sacrofanese Borghetto Provenendo da entrambe le direzioni e acittà sabato pomeriggio con due manifestazioni la prima che segnali ama in corso fino alle 20 in Piazza del Popolo con modifiche alla circolazione su Viale Gabriele D’Annunzio alle 15:30 è previsto l’inizio di un corteo da piazza dell’esquilino i ...