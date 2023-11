Traffico Roma del 11-11-2023 ore 14 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 11 novembre 2023)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità limitazioni aldi Piazza del Popolo dove oggi dalle 14 si svolgerà la manifestazione nazionale del Partito Democratico nell’area interessata sono allestiti Marchi transennati previsto l’arrivo di 60 pullman che sosterranno vicino ad alcune stazioni della metro i partecipanti proseguiranno con il trasporto pubblico nel corso del pomeriggio possibili modifiche alla viabilità e alpubblico e privato ma solo su richiesta delle forze dell’ordine in centro dalle 15:30 un corteo di studenti da piazza dell’esquilino annuncerà Largo Corrado Ricci passando per via Cavour fino alle 19 linee deviate e chiusure per lavori di potatura è chiusa la corsia centrale di via Terme di Caracalla tra piazza di Porta Capena Piazzale Numa Pompilio ...