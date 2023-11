Traffico Roma del 11-11-2023 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 11 novembre 2023) Luceverdepennarelli trovati da nostra relazione per un incidente e rallentamenti e su via Flaminia la terza di Malborghetto In entrambe le direzioni rallentamenti anche sulla Pontina all’altezza di Spinaceto in centro città e città ilintenso sulle principali strade momento non si segnalano particolari disagi dalle 14 alle 18 in programma alla manifestazione nazionale del Partito Democratico in Piazza del Popolo vista la partecipazione di circa 15000 persone in base all’affluenza dei partecipanti e indicazione della Questura didurante l’evento sarà possibile solo in caso di necessità la temporanea sospensione della fermata della metropolitana Flaminio per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it ed è tutto grazie per l’ascolto un servizio a cura della c e della ...