Traffico Roma del 11-11-2023 ore 12 | 30

(Di sabato 11 novembre 2023)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità trovati dalla redazione di aperta via Cristoforo Colombo precedentemente chiusa per via di Casal Palocco via Canale della Lingua in direzione di Ostia per interventi sulle alberature ora conclusi tra lentamente per incidente su via Flaminia altezza Malborghetto In entrambe le direzioni ancora lentamente per un incidente in via del Casaletto all’altezza di via Roberto Alessandri dalle 14 alle 18 in programma alla manifestazione nazionale del Partito Democratico in Piazza del Popolo prevista la partecipazione di circa 15000 persone in base alla scelta dei partecipanti su indicazione della Questura didurante l’evento sarà possibile solo in caso di necessità la temporanea sospensione della fermata della metropolitana linea a Flaminio ed è tutto grazie per ...