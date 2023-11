Traffico Roma del 11-11-2023 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 11 novembre 2023)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità sono scartati stanotte di niente ti sto rompendo tutte le strade limitrofe a Piazza del Popolo dove dalle 14 alle 18 si svolgerà la manifestazione nazionale del Partito Democratico sono già sospese le postazioni taxi nella piazza alle 20 è prevista la partecipazione di 15000 persone e sono attesi in città 160 pullman cui sono destinate aree di parcheggio vicino ad alcune stazioni metro sono possibili temporali modifiche alla viabilità pubblica e privata su richiesta delle forze di polizia e lavori di potatura la corsia centrale di via le Terme di Caracalla è chiusa al transito tra piazza di Porta Capena e Piazzale Numa pompilia sono dei Atene linea 118 e 628 in direzione di via Cesare Baronio sempre sul piano della viabilità intanto si registrano rallentamenti in via Battistini e ...