Traffico Roma del 11-11-2023 ore 09 | 30

(Di sabato 11 novembre 2023) LuceverdeBuongiorno dalla redazione per un incidente e rallentamenti su via Casilina altezza di via dei Giardinetti in direzione del centro accetta il resto delle strade della città non ci sono segnalazioni di trasporto ferroviario per lavori di manutenzione sulla linea Firenzeoggi e domani domenica 12 novembre poi di nuovo sabato 2 domenica 3 dicembre sono previste variazioni e cancellazioni per i treni alta velocità variazioni per alcuni treni Intercity e Intercity notte e variazione e cancellazione sostituzione con buste per alcuni treni regionali per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it ed è tutto a più tardi un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità