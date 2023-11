Traffico Roma del 11-11-2023 ore 08 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 11 novembre 2023) LuceverdeBen ritrovati dalla redazione ilresta regolare è scorrevole sulle strade della città lavori di rinnovo dell’armamento traviare in Viale Palmiro Togliatti la corsia preferenziale di via Prenestina chiusa tra Viale Palmiro Togliatti e via Bresadola modifica i pedalini A14 in particolare la linea da via Prenestina altezza via Bresadola segue lo stesso itinerario dei tram 519 lungo via Bresadola via dei Castani e Piazza dei Gerani per poi da lì riprendere percorso verso Termini la tratta via Prenestina terza Bresadola Viale Palmiro Togliatti è servita dalla linea 14 Nav per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it ed è tutto a più tardi un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità ...