Traffico Roma del 11-11-2023 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 11 novembre 2023) Luceverdeper trovati dalla redazioneregolare scorrevole al momento sulle strade della città dalle 7 di questa mattina e fino a cessate esigenze la corsia centrale di via delle Terme di Caracalla sarà chiusa al transito tra piazza di Porta Capena Piazzale Numa Pompilio per interventi di potatura modifiche previste per la linea 118 e per la linea 628 in direzione di via Cesare Baronio dell’idea di queste altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it ed è tutta più tardi un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità