Tra i 118 arrivati a Brindisi una ragazzina vittima di violenza sessuale in Libia Migranti | sbarco dalla nave Life support

(Di sabato 11 novembre 2023) Quattro minori non accompagnati, fra le 118 persone sbarcarte stamattinadi Emergency. Fra i minori, secondo quanto ricostruito dareport, unadiin. Isono stati salvati in mare in due operazioni nei giorni scorsi. (immagine: tratta da tweet di Emergency) L'articolo Tra i 118unadiin ...

...notizie di spettacolo Emergono nuovi dettagli sull' accordo preliminare raggiuntogli studios di Hollywood e il Sag - Aftra , il sindacato degli attori, che ha chiuso uno sciopero durato...

«In fuga da guerre e persecuzioni». Tra i 118 salvati dal mare Avvenire

Arrivate a Brindisi le 118 persone salvate in mare da Emergency: tra esse una ragazzina vittima di violenza BrindisiReport

Sulle destinazioni dei 118, la prefetta ha comunicato che i "4 minori non accompagnati resteranno a Brindisi. Mentre, per il resto, una parte andrà in Emilia Romagna ed un'altra in Campania secondo le ...E' giunta nel porto di Brindisi la nave Life Support di Emergency con 118 migranti a bordo soccorsi nei giorni scorsi nel Mar Mediterraneo: erano due le imbarcazioni in difficoltà che si trovavano in ...