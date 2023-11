Tonali squalificato | EA lo cancella da FC24

Da ieri Sandroè stato cancellato da FC24, il videogioco di calcio EA Sports (ex serie di FIFA) più venduto e conosciuto , con le licenze ufficiali. Il giocatore italiano, centrocampista del Newcastle, in ...

Tonali fermato 10 mesi più 8 di pene accessorie Sky Sport

Tonali squalificato, ma al Newcastle non risulta: "Nessuna conferma ufficiale" Tuttosport

Da ieri Sandro Tonali è stato cancellato da FC24, il videogioco di calcio EA Sports (ex serie di FIFA) più venduto e conosciuto, con le licenze ufficiali. Il giocatore italiano, centrocampista del New ...Non finiscono più le grane per Sandro Tonali dovute alla vicenda scommesse che lo ha coinvolto: l’ex Milan è stato cancellato da EA FC24 Novità per gli appassionati del videogioco calcistico EA FC24 ( ...