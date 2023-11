Toldo jr sicuro | «Io tifo per l’Inter e mi ispiro a Lautaro Martinez!»

Leggi su inter-news

Andrea, figlio dell'ex portiere delFrancesco, è un attaccante del Padova Primavera. Parla così del modello di riferimentoMartinez. IDOLO ? Andrea, figlio del grande Francesco, racconta la sua fonte d'ispirazione: «Credo che si possa migliorare sempre in ogni aspetto. Il mio punto debole principale è però il piede destro che uso solamente per salire e scendere dall'autobus. Essendo interista anche per me l'idolo èMartinez, fa tanti gol che è la cosa più importante per un attaccante».