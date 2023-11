Tifosi tedeschi devastano Napoli | tutti scarcerati

(Di sabato 11 novembre 2023) Dovranno lasciare, ma niente cella. Sono statii dieci ultrasche erano stati arrestati con l’accusa di devastazione, danneggiamento e resistenza per gli incidenti avvenuti nel centro dilunedì sera, alla vigilia della partita di Champions League tra ile l’Union Berlino. La Procura L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

... i gip di Napoli Giordano e Salvatore chiamati ad esprimersi sugli arresti notificati agli undici ultrasarrestati prima di Napoli - Union Berlino valevole per la Champions League. I-...

Ultras Napoli, in Curva B le sciarpe rubate ai tifosi tedeschi | FOTO CalcioNapoli24

Scontri a Napoli, 11 tifosi tedeschi arrestati AGI - Agenzia Italia

Non hanno ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza in relazione al reato di devastazione e hanno sostituito la misura cautelare del carcere con il divieto di dimora nella provincia di Napol ...[themoneytizer id=”99064-6] In vista del derby della capitale che si giocherà domenica alle ore 18 il giornalista e radiocronista Riccardo Cucchi, noto tifoso biancoceleste è intervenuto a Radio Roma ...