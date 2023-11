Ti rissi no | a Cefalù un murale contro il femminicidio

Leggi su tg24.sky

(Di sabato 11 novembre 2023) L'artista Igor Scalisi Palminteri ha completato un, in provincia di Palermo, su una parete degli alloggi comunali di via Pietragrossa. L'opera, intitolata "TiNo", è un potente messaggioile la violenza di genere. Un monito che trasmette un netto rifiuto della violenzale donne. L'opera d'arte agisce come un mezzo di espressione visivail, un dramma sociale che continua a influenzare molte comunità in tutto il mondo. Ed è stata finanziata dall’amministrazione comunale.