The Rock | l' attore Dawyne Johnson candidato alla presidenza Usa? «Mi hanno contattato diversi partiti Sono commosso e onorato»

Da George Clooney a Meryl Streep, ecco chi ha fatto le donazioni Il primo a fare la donazione è stato Dwayne Johnson () che a luglio ha donato al Sag - Aftra Foundation Relief Fund una "...

The Rock, l'attore Dawyne Johnson candidato alla presidenza Usa «Mi hanno contattato diversi partiti. Sono co ilmessaggero.it

'The Rock', mi hanno contattato per candidarmi alla presidenza - Ultima ora - Ansa.it Agenzia ANSA

Molti partiti americani si sono interessati all'attore Dwayne "The Rock" Johnson, per candidarlo alle prossime elezioni USA. La scelta dell'attore ...Nel suo spettacolo Emma sfodera tutta la sua energia rock e anche punk, si mostra decisa, grintosa, forte, come nel suo stile, ma soprattutto sincera e non nasconde anche le sue fragilità, i suoi ...