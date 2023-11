The Curse è una surreale serie lynchiana sull' ordinaria ignobiltà umana

L'offerta originale di Paramount+ include FELLOW TRAVELLERS,, HALO e STAR TREK: STRANGE NEW WORLDS ; contenuti provenienti dalla vasta libreria di Paramount , come i popolari show ...

The Curse è una surreale serie lynchiana sull'ordinaria ignobiltà ... WIRED Italia

“The Curse”, la serie comedy con Emma Stone prodotta da A24 Corriere della Sera

Episodi: 10. Innovativa serie che mescola commedia, horror e drama, The Curse mostra le difficoltà di una coppia di neosposi disturbata da una presunta maledizione. A impreziosire lo show un cast ...Tutto quello che c'è da sapere su The Curse: stagioni, episodi, trama, genere, cast e trailer in collaborazione con MYmovies.