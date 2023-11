Terra Amara domenica sera su Canale 5 | le anticipazioni del 12 novembre | l' addio di Fikret

Leggi su movieplayer

(Di sabato 11 novembre 2023)12va in onda in primata su5, ecco ledel triplo appuntamentofa il suo ritorno12in primata su5, con la trasmissione di tre episodi inediti della soap turca. La narrazione delle vicende di Zuleyha, seguita con passione dal pubblico della rete ammiraglia Mediaset dal lunedì al sabato nella fascia pomeridiana, continua anche in questa nuova programmazionele, con inizio previsto per le 21:30 circa.didel 12: Ricovero di Fekeli Fekeli dopo aver ...