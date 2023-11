...discorso in diretta alla tv libanese lo scorso 3 novembre quando c'era grande attesa eper ...sua seconda occasione di parlare al popolo libanese è stato invece durissimo con il governo di...

Alta tensione Israele-Libano: Tel Aviv non esclude attacco a Beirut ilmessaggero.it

Tensione a Tel Aviv, scontri tra oppositori e sostenitori di Netanyahu Gazzetta del Sud

di Mauro Evangelisti Non ci fermiamo, staneremo Hamas, ripetono i militari israeliani. E Netanyahu nel discorso in tv di ieri sera ha ripetuto: non abbiamo alcuna intenzione di fermarci, non ...Ci sono stati scontri tra sostenitori e oppositori di Benyamin Netanyahu dopo la manifestazione a Tel Aviv in cui si chiedeva al governo di fare di tutto per ...